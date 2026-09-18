Азат Кадыйров тавыш бирүче беләзеге белән метрода бушлай йөрү мөмкинлеген тикшерде

Татарстан яшьләр эшләре министры Азат Кадыйров тавыш бирүдән соң бирелә торган беләзек белән метрода бушлай йөрү мөмкинлеген тикшергән.
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