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Азат Кадыйров тавыш бирүче беләзеге белән метрода бушлай йөрү мөмкинлеген тикшерде

Татарстан яшьләр эшләре министры Азат Кадыйров тавыш бирүдән соң бирелә торган беләзек белән метрода бушлай йөрү мөмкинлеген тикшергән.

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