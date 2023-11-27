Тверская МВЛ выполняет задачи по реализации государственного задания

Тверская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» совместно с территориальными управлениями Россельхознадзора своей зоны ответственности в текущем году выполняет задачи по реализации государственного задания.
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