Подготовка к работе по американской АУГ

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Появились новые спутниковые фотографии китайского полигона в Западном Китае, где ведется подготовка к боевой отработке по кораблям американской АУГ на основе полноразмерных макетов атомного авианосца и эсминцев сопровождения.