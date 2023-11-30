Врач Ворожбит рассказала о последствиях длительного отсутствия прогулок

Россиян предупредили о негативных последствиях длительного отсутствия прогулок на свежем воздухе. Как сообщила главврач «ИНВИТРО-ЮГ» Светлана Ворожбит, у людей, которые мало гуляют, появляются апатия, чувство разбитости и переутомления, а также снижается иммунитет.