Дэйна Уайт: «Если Чимаев победит Бернса, дальше мы увидим его против Ковингтона»

Президент UFC Дэйна Уайт назвал следующего соперника Хамзата Чимаева, если он на UFC 273 победит Гилберта Бернса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх