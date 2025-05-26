В Комсомольском районе сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконной добыче, приобретении и перевозке водных биологических ресурсов

В ходе проведения мероприятий в рамках оперативно-профилактической операции «Путина 2025» сотрудники полиции ОМВД России по Комсомольскому району задержали троих подозреваемых занимающихся незаконной деятельностью на территории района.
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