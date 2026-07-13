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Авторадио

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В Приморье объявили штормовое предупреждение

В Приморье объявили штормовое предупреждение, пишет РБК. Непогода придёт в регион 15 июля. Ожидаются ливни, порывистый ветер до 22 метров в секунду и паводки на реках - с интенсивным подъемом уровня воды на 2 метра.

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