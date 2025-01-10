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Царьград

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Грядут массовые отмены рейсов: туристов предeдили о надвигающемся хаосе в Италии

Грядут массовые отмены рейсов: туристов предeдили о надвигающемся хаосе в Италии

Профсоюзы страны объявили о планируемых массовых забастовках.С пятницы, 10 января, в Италии ожидается хаос и массовые отмены рейсов из-за забастовок, которые охватывают всю страну.

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