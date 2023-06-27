Важные переговоры Индия – США и американская идея «третьего полюса»

На днях состоялся визит главы Индии Н. Моди в США, который очень активно освещался во всём мире. Встреча действительно во многом знаковая, поскольку, как верно подчёркивали многие издания, премьер-министр Индии до 2014 г.
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