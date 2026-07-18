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Газета.ру

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МИД: Россия и ОАЭ указали на необходимость безопасности судоходства в Ормузе

МИД: Россия и ОАЭ указали на необходимость безопасности судоходства в Ормузе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора отметили важность обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.

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