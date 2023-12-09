Икона «Знамение», в честь которой отмечают 10 декабря праздник, помогает душевнобольным Марина ОнегинаВ воскресенье, 10 декабря, православный мир отмечает один из значимых религиозных праздников – день чудотворной иконы Богоматери «Знамение».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии