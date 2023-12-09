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Икона «Знамение», в честь которой отмечают 10 декабря праздник, помогает душевнобольным

Икона «Знамение», в честь которой отмечают 10 декабря праздник, помогает душевнобольным

Икона «Знамение», в честь которой отмечают 10 декабря праздник, помогает душевнобольным Марина ОнегинаВ воскресенье, 10 декабря, православный мир отмечает один из значимых религиозных праздников – день чудотворной иконы Богоматери «Знамение».

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