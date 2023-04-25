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Нутрициолог Гусакова: весной наиболее полезны фрукты нового урожая, доставленные в Россию свежими

Нутрициолог Гусакова: весной наиболее полезны фрукты нового урожая, доставленные в Россию свежими

Сезонные фрукты проходят естественный цикл созревания и приносят организму максимальную пользу. При длительном хранении они теряют биологическую ценность, поэтому прошлогодние яблоки содержат в себе намного меньше витаминов и микроэлементов.

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