Нутрициолог Гусакова: весной наиболее полезны фрукты нового урожая, доставленные в Россию свежими

Сезонные фрукты проходят естественный цикл созревания и приносят организму максимальную пользу. При длительном хранении они теряют биологическую ценность, поэтому прошлогодние яблоки содержат в себе намного меньше витаминов и микроэлементов.
Сезонные фрукты проходят естественный цикл созревания и приносят организму максимальную пользу. При длительном хранении они теряют биологическую ценность, поэтому прошлогодние яблоки содержат в себе намного меньше витаминов и микроэлементов.
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