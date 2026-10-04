Нижегородцы взяли приз на соревнованиях бригад скорой помощи в Беларуси

В VI открытых соревнованиях бригад скорой медицинской помощи в Беларуси участвовали 22 команды из трёх стран, а нижегородские специалисты заняли призовое место по итогам выполнения заданий в шести экстренных сценариях.
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