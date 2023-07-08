Далай-лама XIV переворачивает мир буддизма и западной науки — академик РАН

Далай-лама XIV меняет ход развития человеческой истории, и западной, и восточной, заявил директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, академик РАН Константин Анохин 8 июля на празднике по случаю 88-летия Далай-ламы.
Далай-лама XIV меняет ход развития человеческой истории, и западной, и восточной, заявил директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, академик РАН Константин Анохин 8 июля на празднике по случаю 88-летия Далай-ламы.
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