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Далай-лама XIV переворачивает мир буддизма и западной науки — академик РАН

Далай-лама XIV переворачивает мир буддизма и западной науки — академик РАН

Далай-лама XIV меняет ход развития человеческой истории, и западной, и восточной, заявил директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, академик РАН Константин Анохин 8 июля на празднике по случаю 88-летия Далай-ламы.

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