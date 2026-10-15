Черногория вслед за ЕС прекращает выдавать защиту военнообязанным украинцам. Как сообщает RTCG, сегодня, 15 октября, правительство страны внесло изменения в существующий порядок: временную защиту для украинских военнообязанных теперь будут предоставлять по более строгим условиям.