Гаити: Велись поисковые операции с целью найти четырех пропавших без вести сальвадорских солдат, которые были направлены в страну после того, как вооруженные группы обстреляли военную машину с помощью взрывчатки и артиллерийского огня в районе Санто 17-18, Круа-де-Буке, Западный департамент, рано утром 18 октября.