Гаити: Велись поисковые операции с целью найти четырех пропавших без вести сальвадорских солдат, которые были направлены в страну после того, как вооруженные группы обстреляли военную машину с помощью взрывчатки и артиллерийского огня в районе Санто 17-18, Круа-де-Буке, Западный департамент, рано утром 18 октября.
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