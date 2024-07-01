Суд запретил ругаться матом в домовых чатах

Скандальных жителей Нижегородской области оштрафовали и заставили взять свои слова обратно.Первый кассационный суд общей юрисдикции постановил: обидные и грубые фразы в общедомовом чате могут стать причиной для компенсации морального вреда пострадавшей стороне.