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Суд запретил ругаться матом в домовых чатах

Суд запретил ругаться матом в домовых чатах

Скандальных жителей Нижегородской области оштрафовали и заставили взять свои слова обратно.Первый кассационный суд общей юрисдикции постановил: обидные и грубые фразы в общедомовом чате могут стать причиной для компенсации морального вреда пострадавшей стороне.

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