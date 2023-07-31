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Масалитин о судействе в матче «Ахмат» – ЦСКА: «Безбородов сломал игру. Он поплыл и дрогнул»

«Я вообще не получил удовольствие от игры ЦСКА и «Ахмата». На первый план вышли нарушения, непонятные пенальти, реализация.

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