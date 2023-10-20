«Вегас» начал сезон НХЛ с 5 побед подряд, повторив рекорд для действующих чемпионов

Сегодня «Голден Найтс» обыграли «Виннипег» (5:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. До этого действующий обладатель Кубка Стэнли одержал 3 победы с одинаковым счетом 4:1 (над «Сиэтлом», «Сан-Хосе» и «Анахаймом»), а также одолел «Даллас» (3:2 Б).