«Вегас» начал сезон НХЛ с 5 побед подряд, повторив рекорд для действующих чемпионов

Сегодня «Голден Найтс» обыграли «Виннипег» (5:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. До этого действующий обладатель Кубка Стэнли одержал 3 победы с одинаковым счетом 4:1 (над «Сиэтлом», «Сан-Хосе» и «Анахаймом»), а также одолел «Даллас» (3:2 Б).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мохамед Салах: «Гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно. Призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшую резню невинных душ»
- Тони Джекири: «Русские первым в дом запускают медведя»
- Депутат Бундестага Штайнигер о поддержавшем Палестину Мазрауи: «Бавария», выгоните его немедленно. Для его высылки из Германии надо использовать все возможности государства»
Свежие комментарии