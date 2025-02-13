Европа лишилась ключевой роли в урегулировании конфликта на Украине, поплатившись за свою политику. Такое заявление в соцсети, принадлежащей Илону Маску, сделал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
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