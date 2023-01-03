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На камеры французских репортеров попал момент взрыва в подконтрольном Киеву Краматорске

На камеры французских репортеров попал момент взрыва в подконтрольном Киеву Краматорске

Камеры французского телеканала TMC запечатлели взрыв возле города Краматорск в контролируемой Украиной Донецкой области незадолго до выхода в эфир.

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