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Протест из-за убийства мигрантами пенсионерки в Подмосковье заставил власти побеседовать с их работадателями

Протест из-за убийства мигрантами пенсионерки в Подмосковье заставил власти побеседовать с их работадателями

Массовый стихийный выход жителей к администрации подмосковного поселка Бужаниново после убийства мигрантами пожилой женщины заставил власти Сергиева Посада пообещать разобраться в ситуации и побеседовать с работодателями проживающих в нем мигрантов.

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валерий лисицын
Во как! На работодателей перекинули. А кто эту мразь к нам в страну пускает в неограниченном количестве , о тех и речи нет.

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