Протест из-за убийства мигрантами пенсионерки в Подмосковье заставил власти побеседовать с их работадателями

Массовый стихийный выход жителей к администрации подмосковного поселка Бужаниново после убийства мигрантами пожилой женщины заставил власти Сергиева Посада пообещать разобраться в ситуации и побеседовать с работодателями проживающих в нем мигрантов.
Массовый стихийный выход жителей к администрации подмосковного поселка Бужаниново после убийства мигрантами пожилой женщины заставил власти Сергиева Посада пообещать разобраться в ситуации и побеседовать с работодателями проживающих в нем мигрантов.
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