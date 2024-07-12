В Ивановской области сотрудники полиции выявили факт уклонения от уплаты налогов в крупном размере

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области совместно с представителями УФНС региона выявили факт уклонения от уплаты налогов в крупном размере директором коммерческой организации.
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