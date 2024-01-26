Нарколог перечислил причины возникновение алкозависимости

Доцент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии ФГБУ ВО Тверского ГМУ Минздрава России, врач психиатр-нарколог высшей категории Вадим Кочегуров рассказал о причинах возникновения алкогольной зависимости.
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