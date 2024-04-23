Валерий Сухих: Пермский край всегда будет опорным краем страны

Прикамье представило опыт научно-технологического развития законодателям России. На заседании комиссии Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ по образованию и науке обсудили роль регионов в научно-технологическом развитии страны.
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