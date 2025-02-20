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Царьград

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Захват территории в Брянской области: Зеленский нашёл спонсоров. Но будут ли они платить?

Захват территории в Брянской области: Зеленский нашёл спонсоров. Но будут ли они платить?

ВСУ готовят наступление на Брянскую область для срыва переговоров России и США, сообщают источники. Зеленский нашёл "альтернативных" спонсоров, считает политический обозреватель Пинчук.

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