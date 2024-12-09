Российский боец в зоне СВО отбился от дрона ВСУ автоматом

Владимир Самборский

Печально читать такие заметки! С одной стороны МО заявляет о полном снабжении фронта всем необходимым, а военкоры пишут примерно так: то головой отбился (потом госпиталь с ранением головы), то отбил рукой и руки же лишился... Как такое понимать, господа генералы?!