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Российский боец в зоне СВО отбился от дрона ВСУ автоматом

Российский боец в зоне СВО отбился от дрона ВСУ автоматом

Военный Вооруженных сил России отбился от подлетевшего к нему украинского дрона автоматом и попал на видео.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Печально читать такие заметки! С одной стороны МО заявляет о полном снабжении фронта всем необходимым, а военкоры пишут примерно так: то головой отбился (потом госпиталь с ранением головы), то отбил рукой и руки же лишился... Как такое понимать, господа генералы?!
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