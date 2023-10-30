Минобороны США: Lockheed Martin получил контракт для производства МБР Sentinel

Оборонно-промышленный концерн из США Lockheed Martin получил контракт от Пентагона на сумму почти в один миллиард долларов в рамках программы производства межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel.
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