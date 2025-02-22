На пути к украинским полезным ископаемым Вашингтон включает прямой шантаж

США могут отключить спутниковые терминалы компании Starlink, основанной американским предпринимателем Илоном Маском, на территории Украины, если Киев не согласится предоставить Вашингтону доступ к своим полезным ископаемым.
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