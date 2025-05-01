Лига Европы. 1/2 финала. «Атлетик» примет «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» против «Буде-Глимт»

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Атлетиком», «Тоттенхэм» примет «Буде-Глимт». Лига Европы 1/2 финала Первые матчи Атлетик Испания – Манчестер Юнайтед Англия Дата проведения 1 мая, 22:00, «Сан-Мамес» превью матча онлайн статистика коэффициенты Тоттенхэм Англия – Буде-Глимт Норвегия Дата проведения 1 мая, 22:00, «Tottenham Hotspur Stadium» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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