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Китай усилил поддержку России после переговоров с США

Китай усилил поддержку России после переговоров с США

Пекин раскритиковал Вашингтон за разжигание украинского кризиса.фото: pixabay.com--> Переговоры президента США Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина, прошедшие 18 марта, завершились неудачей для американской стороны и только усилили раскол между позициями двух стран по российской спецоперации на Украине Как пишет американское издание Politico, Байден требовал, чтобы Пекин использовал свое влияние для прекращения военной спецоперации России, но в итоге спровоцировал председателя КНР на критику роли Вашингтона в разжигании украинского кризиса.

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