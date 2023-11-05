Херш: Израиль помилует лидеров ХАМАС в обмен на жизнь заложников

Global Look Press/Omar Ashtawy/Keystone Press Agency Журналист Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника заявил, что Израиль может помиловать лидеров палестинского движения ХАМАС только в том случае, если они освободят всех заложников и начнут проводить военные трибуналы над участниками преступлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии