Херш: Израиль помилует лидеров ХАМАС в обмен на жизнь заложников

Global Look Press/Omar Ashtawy/Keystone Press Agency Журналист Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника заявил, что Израиль может помиловать лидеров палестинского движения ХАМАС только в том случае, если они освободят всех заложников и начнут проводить военные трибуналы над участниками преступлений.