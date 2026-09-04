Джигитовка, Москва книжная и выставка в Музее Победы: что не пропустить 4 сентября в Москве:

— Соревнования по специальной джигитовке в Центре национальных конных традиций на ВДНХ в рамках Кубка Мэра Москвы по конному спорту; — Выставка «872 дня трагедии и мужества» в Музее Победы (к 85-летию блокады Ленинграда); — XXXIX Московская международная книжная ярмарка в Гостином Дворе; — начались эфиры ко Дню города в московском транспорте; — ограничение движения на Фрунзенской набережной возле Андреевского моста (с 01:00, закрыто по одной полосе в каждом направлении).