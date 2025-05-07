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Grand Chess Tour. Бухарест. Каруана сыграет с Прагнанандхой, Дуда встретится с Фируджей, Вашье-Лаграв против Со, другие партии

Grand Chess Tour Второй этап Superbet Chess Classic Бухарест, Румыния Начало – 15:30 по московскому времени (8 мая), прямая трансляция – на ютуб-канале Saint Louis Chess Club 2-й тур Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Уэсли Со (США)  Богдан-Даньел Дяк (Румыния) – Левон Аронян (США) Фабиано Каруана (США) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)  Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Алиреза Фируджа (Франция)   Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Гукеш Доммараджу (Индия)  Турнирное положение: Со, Фируджа – по 1, Дуда, Каруана, Аронян, Абдусатторов, Гукеш, Прагнанандха – по 0,5, Вашье-Лаграв, Дяк – 0.

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