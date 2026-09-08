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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журова о деле Валиевой: «Всем было ясно, что она наша героиня. В России ей не нужно было доказывать свою невиновность, все и так понятно»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова  назвала фигуристку Камилу Валиеву героиней.

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