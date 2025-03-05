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С нами не соскучишься!

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  • F I
    Старьёвщики ,шабольники  ездили на лошади , в телеге был безмен и сундук  , свободной место заполнялось тряпьем. На в...Как в СССР развив...
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Как в СССР развивали уличный сервис и какие услуги были наиболее востребованными

Как в СССР развивали уличный сервис и какие услуги были наиболее востребованными

Можно по-разному относиться к жизни при Советском Союзе. Несомненно, в те времена было как много хорошего, так и много плохого.

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Комментарии
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F I
Старьёвщики ,шабольники  ездили на лошади , в телеге был безмен и сундук  , свободной место заполнялось тряпьем. На вес брали старое тряпье в обмен на дет. игрушки (шарики , свистульки и тп ) ,мыло , стир. порошок и тп нужное в хозяйстве.  В городах находились базы &quot; Утильсырье &quot; куда старьевщики сдавали собранные тряпки и тп . Там же и тряпки и бумаги прессовали и складывали брикеты под навесами  . С утильсырья увозили на переработку . В утильсырьё свозили камеры и автошины , стекло ,бой ,пузырьки и тп.  А теперь уже с народа дерут деньги за вывоз мусора и барахла и в то же время и населенные пункты загажены и окраины превращены в свалки , а сами свалки растут заполняют огромные территории опасные и экологии , людям ...
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