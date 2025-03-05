Как в СССР развивали уличный сервис и какие услуги были наиболее востребованными

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Старьёвщики ,шабольники ездили на лошади , в телеге был безмен и сундук , свободной место заполнялось тряпьем. На вес брали старое тряпье в обмен на дет. игрушки (шарики , свистульки и тп ) ,мыло , стир. порошок и тп нужное в хозяйстве. В городах находились базы " Утильсырье " куда старьевщики сдавали собранные тряпки и тп . Там же и тряпки и бумаги прессовали и складывали брикеты под навесами . С утильсырья увозили на переработку . В утильсырьё свозили камеры и автошины , стекло ,бой ,пузырьки и тп. А теперь уже с народа дерут деньги за вывоз мусора и барахла и в то же время и населенные пункты загажены и окраины превращены в свалки , а сами свалки растут заполняют огромные территории опасные и экологии , людям ...