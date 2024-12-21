Состоялись соревнования по мини-футболу среди сотрудников Следственного комитета

Управлением общественно-политической работы Следственного комитета Российской Федерации при поддержке Ассоциации мини-футбола России на базе Академии спорта Динамо проведены соревнования по мини-футболу среди команд подразделений центрального аппарата, следственных органов и учреждений Следственного комитета Российской Федерации, дислоцированных в Московском регионе.
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