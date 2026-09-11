ФОМ: Путину доверяют 71% опрошенных россиян

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 71%. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», который проводился в период с 4 по 6 сентября среди 1,5 тыс.
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