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Тульские новости

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ЦИТ закупит техподдержку для сети ViPNet за 9,6 млн рублей

ЦИТ закупит техподдержку для сети ViPNet за 9,6 млн рублей

ГАУ ТО «Центр инновационных технологий» проводит электронный аукцион среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

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