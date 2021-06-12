Кто создал путинский режим

Начало июня 1991-го. До первых президентских выборов несколько дней. Раннее утро. По малолюдному Владимирскому проспекту Петербурга, тогда еще Ленинграда, идет угрюмый пожилой человек и одну за другой срывает листовки, расклеенные на стенах.