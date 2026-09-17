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Калужские новости

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Шапша поручил решить проблему пробок на Варшавском шоссе в Белоусово

Шапша поручил решить проблему пробок на Варшавском шоссе в Белоусово

По поручению губернатора Калужской области профильные специалисты и ГК «Автодор» ищут решение проблемы пробок на Варшавском шоссе, где время проезда участка в 17 км увеличилось с 20 минут до 3 часов.

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