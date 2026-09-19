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Царьград

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НАТО утвердило Карстена Бройера новым председателем военного комитета

НАТО утвердило Карстена Бройера новым председателем военного комитета

На конференции Военного комитета НАТО в Копенгагене, прошедшей 18-19 сентября, Карстен Бройер избран новым председателем.

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