НАТО утвердило Карстена Бройера новым председателем военного комитета

На конференции Военного комитета НАТО в Копенгагене, прошедшей 18-19 сентября, Карстен Бройер избран новым председателем.
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