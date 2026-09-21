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Аргументы и Факты

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Кардиолог Кондрахин предупредил об опасности самолечения при аритмии

Кардиолог Кондрахин предупредил об опасности самолечения при аритмии

При нарушении сердечного ритма нельзя самостоятельно принимать лекарства, поскольку препарат, подходящий при одном виде аритмии, может быть опасен при другом, рассказал «Вечерней Москве» кардиолог Андрей Кондрахин.

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