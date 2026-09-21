Кардиолог Кондрахин предупредил об опасности самолечения при аритмии

При нарушении сердечного ритма нельзя самостоятельно принимать лекарства, поскольку препарат, подходящий при одном виде аритмии, может быть опасен при другом, рассказал «Вечерней Москве» кардиолог Андрей Кондрахин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ТМ Роботы НАТО терпя...
- ЮШ НАТО и ВСУ зажаты...
- ГБ Трамп отказался н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым