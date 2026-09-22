Стубб назвал бы джекпотом встречу Путина и Зеленского на полях G20 в Майами

Встреча российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях G20 в Майами стала бы джекпотом, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
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