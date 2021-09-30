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Информация КазТАГа о главных фигурантах дела «Астана LRT» не была опровергнута – депутат

Информация КазТАГа о главных фигурантах дела «Астана LRT» не была опровергнута – депутат

Астана. 30 сентября. КазТАГ – Информация агентства КазТАГ о главных фигурантах дела о хищениях в ТОО «Астана LRT» (ныне – City Transportation Systems (CTS)) не была опровергнута, заявил депутат мажилиса от фракции «Ақ жол» Максат Раманкулов.

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