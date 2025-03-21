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SHOT: семья Дзюбы владеет недвижимостью в России на сумму свыше миллиарда рублей

SHOT: семья Дзюбы владеет недвижимостью в России на сумму свыше миллиарда рублей

Семья футболиста тольяттинского "Акрона" и сборной России Артема Дзюбы владеет недвижимостью в России на сумму свыше миллиарда рублей, в то время как сам футболист не имеет собственности, передает Telegram-канал SHOT.

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