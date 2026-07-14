В Подмосковье предотвращена очередная «Паутина». При задержании один преступник ликвидирован

В ФСБ заявили о предотвращении очередной серии терактов, которые готовили украинские спецслужбы с использованием FPV-дронов против стратегического предприятия оборонно-промышленного комплекса в Московской области и военнослужащих Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии