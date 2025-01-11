Страна и люди
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Страна и люди

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Times: около 50 британцев умирают ежедневно из-за ожидания в больницах

Times: около 50 британцев умирают ежедневно из-за ожидания в больницах

Около 50 пациентов британских медучреждений умирают ежедневно в ожидании помощи, так как больницы не справляются на фоне сезонного наплыва заболевших, пишет издание The Times со ссылкой на анализ данных специалистов.

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