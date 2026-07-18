Запад несет ответственность за атаку на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области. В будущем представители Запада столкнутся с новым Нюрнбергским трибуналом за свои преступления, заявил сенатор от региона Алексей Кондратьев в беседе с ТАСС.