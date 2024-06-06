Военные ВС России рассказали о разработке беспилотного колесного робота

Новые виды беспилотных платформ используются и создаются умельцами на линии боевого соприкосновения. Так, в 110-й бригаде первого армейского корпуса создали универсальный колесный робот, который способен не только перевозить грузы, но и эвакуировать раненых военных.
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